Ювентус – Мілан: Хедіра вперше потрапив у заявку "зебр" після операції на серці – він не грав майже 2 місяці

Хавбек Ювентуса Самі Хедіра повернувся у заявку команди.

32-річний півзахисник потрапив у заявку Ювентуса на поєдинок 31-го туру проти Мілана, повідомляє офіційний твіттер туринської команди.

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Нагадаємо, 19 лютого медичний штаб Ювентуса виявив у німецького гравця ознаки аритмії, через що Хедіра змушений був перенести операцію.

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Зауважимо, що востаннє хавбек з'являвся на полі 15 лютого у поєдинку проти Фрозіноне. В поточному сезоні Серії А Хедіра провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.