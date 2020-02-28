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Первая футбольная смерть от коронавируса – болезнь за десять дней забрала футзалистку сборной Ирана

16:50 72 Читати українською
Первая футбольная смерть от коронавируса – болезнь за десять дней забрала футзалистку сборной Ирана
Жители Ирана принимают меры для борьбы с болезнью / AFP

Коронавирус продолжает наводить ужас на весь мир, появляются первые жертвы и среди представителей спорта.

Иранская футзалистка Ильхам Шейхи не смогла побороть новую болезнь, информирует CNews.

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23-летнюю девушку госпитализировали после первых признаков заражения, однако даже вмешательство врачей не помогло – пациентка умерла через 10 дней пребывания в больнице. Это первая смерть от коронавируса среди футболистов-профессионалов.

Представительница сборной Ирана по футзалу стала далеко не первой жертвой болезни в своей стране – зафиксированы 245 случаев заражения, 26 из которых стали летальными.

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Теги
коронавирус Мир Иран Иран Смерти футболистов
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