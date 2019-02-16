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Ювентус – Фрозиноне: Роналду повторил свое достижение времен Реала

11:56 50 Читати українською
Ювентус – Фрозиноне: Роналду повторил свое достижение времен Реала
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду демонстрирует отличную форму. Португалец уже в третьем матче подряд отмечается голом и ассистом – лишь во второй раз в своей карьере.

В матче 24 тура Серии А Ювентус – Фрозиноне Криштиану Роналду забил гол и отдал результативную передачу, а туринцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Ювентус – Фрозиноне – 3:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что 34-летний Роналду в третьем матче чемпионата подряд отмечается как голом, так и ассистом. Это лишь второй подобный случай в впечатляющей карьере Криштиану, сообщает Opta.

Впервые подобная серия португальца была зафиксирована в ноябре 2014 года, когда он защищал цвета мадридского Реала.

Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 года. После 24 туров в активе Криштиану 19 голов – лучший показатель в чемпионате Италии.

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Ювентус - Фрозиноне: Пятница 15 февраля 2019

Ювентус
Матч окончен
3 : 0
Фрозиноне
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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Ювентус - Фрозиноне
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