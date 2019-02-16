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Ювентус – Фрозиноне – 3:0 – видео голов и обзор матча

06:30 87 Читати українською
Ювентус – Фрозиноне – 3:0 – видео голов и обзор матча
Ювентус – Фрозиноне – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ювентус разбил Фрозиноне в 24 туре чемпионата Италии (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Италии, Серия А, 24 тур

Ювентус – Фрозиноне – 3:0

Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63

Дижон в меньшинстве уступил Ниму, Лион минимально победил Генгам

Ювентус быстро вышел вперед благодаря чудо-голу Дибалы, а уже на семнадцатой минуте счет стал 2:0 в пользу "зебр". Во втором тайме Роналду забил третий гол своей команды и сделал счет разгромным.

Италия24 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Фрозиноне: Пятница 15 февраля 2019

Ювентус
Матч окончен
3 : 0
Фрозиноне
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