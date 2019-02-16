Ювентус – Фрозіноне: Роналду повторив своє досягнення часів Реала

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду демонструє відмінну форму. Португалець вже у третьому матчі поспіль відзначається голом та асистом – лише вдруге у своїй кар'єрі.

В матчі 24 туру Серії А Ювентус – Фрозіноне Кріштіану Роналду забив гол та віддав результативну передачу, а туринці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Ювентус – Фрозіноне – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що 34-річний Роналду у третьому матчі чемпіонату поспіль відзначається як голом, так і асистом. Це лише другий подібний випадок у вражаючій кар'єрі Кріштіану, повідомляє Opta.

Вперше подібна серія португальця була зафіксована у листопаді 2014 року, коли той захищав кольори мадридського Реала.

Роналду перебрався у Ювентус влітку 2018 року. Після 24 турів в активі Кріштіану 19 голів – найкращий показник в чемпіонаті Італії.

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