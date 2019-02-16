toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Ювентус – Фрозіноне: Роналду повторив своє досягнення часів Реала

11:56 532 Читать на русском
Ювентус – Фрозіноне: Роналду повторив своє досягнення часів Реала
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду демонструє відмінну форму. Португалець вже у третьому матчі поспіль відзначається голом та асистом – лише вдруге у своїй кар'єрі.

В матчі 24 туру Серії А Ювентус – Фрозіноне Кріштіану Роналду забив гол та віддав результативну передачу, а туринці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Ювентус – Фрозіноне – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що 34-річний Роналду у третьому матчі чемпіонату поспіль відзначається як голом, так і асистом. Це лише другий подібний випадок у вражаючій кар'єрі Кріштіану, повідомляє Opta.

Вперше подібна серія португальця була зафіксована у листопаді 2014 року, коли той захищав кольори мадридського Реала.

Роналду перебрався у Ювентус влітку 2018 року. Після 24 турів в активі Кріштіану 19 голів – найкращий показник в чемпіонаті Італії.

Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду

Італія24 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Фрозіноне: П'ятниця 15 лютого 2019

Ювентус
Матч завершено
3 : 0
Фрозіноне
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Ювентус - Фрозіноне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
58
хв
Шальке
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук