В Брюсселе депутаты узнали, что в этот уик-энд Ювентус встретится с Торино в рамках Серии А.

Ирландский депутат Мик Уоллес непосредственно в Европарламенте неприлично высказался о Ювентусе. "Удачи Торино в субботу против Юве. Ювентус – дерьмо. Вперед Торино", – крикнул Уоллес.

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68-летний политик не скрывает, что фанатеет от Торино. Он много раз появлялся на заседания ирландского и Европарламента в форме клуба, а теперь дал волю эмоциям перед дерби.

Ювентус встретится с Торино 13 апреля в 19:00. "Бьянконери" ведут борьбу за Лигу чемпионов, занимая третье место. Торино расположился в середине таблицы.

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