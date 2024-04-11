У Брюсселі депутати дізналися, що цього вікенду Ювентус зустрінеться з Торіно в рамках Серії А.

Ірландський депутат Мік Воллес безпосередньо в Європарламенті непристойно висловився про Ювентус. "Удачі Торіно в суботу проти Юве. Ювентус – лайно. Вперед Торіно", – крикнув Воллес.

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68-річний політик не приховує, що фанатіє від Торіно. Він багато разів з'являвся на засідання ірландського та Європарламенту у формі клубу, а тепер дав волю емоціям перед дербі.

Ювентус зустрінеться з Торіно 13 квітня о 19:00. "Б'янконері" ведуть боротьбу за Лігу чемпіонів, посідаючи третє місце. Торіно розташувався в середині таблиці.

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