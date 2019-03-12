Ювентус – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 Ювентус принимает Атлетико. Анонс и прогноз на поединок читайте на сайте "Футбол 24".

Ювентус – Атлетико

12 марта, 22:00. Турин, Ювентус Стэдиум

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Поражение на Ванда Метрополитано со счетом 0:2 значительно уменьшило шансы Ювентуса на выход в четвертьфинал. Перед ответным матчем Атлетико является фаворитом на выход в следующую стадию, ведь команду Диего Симеоне устроит даже минимальное поражение.

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Самая надежная защита Испании у Атлетико (всего 17 пропущенных голов) против лучшей атаки Италии (59 голов). Нашла коса на камень – этот матч ярко иллюстрирует именно данную поговорку. "Матрасники" имеют дополнительную мотивацию, ведь финал Лиги чемпионов пройдет на домашней арене Атлетико Ванда Метрополитано. Сыграть финал ЛЧ на своем стадионе – мечта любой команды.

Потенциальный вылет станет для Ювентуса большим ударом, ведь Криштиану Роналду приглашали именно для победы в Лиге чемпионов. В чемпионате все понятно – туринцы опережают Наполи на 18 очков, практически гарантировав себе очередное Скудетто. В случае неудачи в отчетном поединке, Ювентус фактически завершит сезон, ведь ранее уже вылетел из Кубка Италии.

Обе команды имеют определенные проблемы с составами. У Атлетико дисквалифицированы Томас и Коста, а Филипе Луис и Тео Эрнандес травмированы. У Ювентуса проблем больше – не сыграют Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Хедира, Дуглас Коста и Кудрадо. По сути, полкоманды. Это значительно усложняет задачу подопечным Массимилиано Аллегри.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щенсны, Касерес, Бонуччи, Кьеллини, Канселу, Бернардески, Джан, Пьянич, Матюиди, Манджукич, Роналду.

Атлетико: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран, Коке, Родриго, Сауль, Лемар, Гризманн, Мората.

Дисквалифицированные: Коста, Томас (оба – Атлетико)

Травмированные: Де Шильйо, Алекс Сандро, Барцальи, Хедира, Дуглас Коста, Кудрадо – Эрнандес, Филипе Луис.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Лимит камбэк на этой стадии Лиги чемпионов иссяк. Надежная оборона Атлетико однажды ошибется, но этого хватит мадридцам для выхода в 1/4 финала. Даже Криштиану Роналду не поможет Ювентусу выиграть ЛЧ в этом сезоне.

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