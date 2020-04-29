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Юрченко: У меня нет обиды на Шахтер, клуб меня отпустил

22:13 22 Читати українською
Юрченко: У меня нет обиды на Шахтер, клуб меня отпустил
Владлен Юрченко / Фото ФК Шахтер

Хавбек Зари Владлен Юрченко поразмышлял о том, смог бы ли вернуться в Шахтер.

"Смог ли бы вернуться в Шахтер? Трудно сказать. Я об этом не думал. Не могу ответить на этот вопрос. Если бы предложение было, пришлось бы думать. А так как его нет.

"Выбегают двое чудаков в форме Шахтера и начинают с нами тренироваться", – Юрченко рассказал, почему покинул "горняков"

У меня нет никакой злобы. Ничего катастрофического не произошло. В свое время я решил уйти из Шахтера – и ушел. И все. У клуба было свое видение ситуации. Клуб меня отпустил", – цитирует Юрченко Tribuna.

Напомним, Владлен имел контракт с Шахтером в 2010-2014 годах, но не смог закрепиться в команде и перешедший в Байер.

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Заря Заря Владлен Юрченко Владлен Юрченко Шахтер Шахтер
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