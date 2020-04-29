Юрченко: У мене немає образи на Шахтар, клуб мене відпустив

Хавбек Зорі Владлен Юрченко порозмірковував, чи зміг би повернутись в Шахтар.

"Чи зміг би повернутись в Шахтар? Важко сказати. Я про це не думав. Не можу відповісти на це питання. Якби пропозиція була, довелося б думати. А так як її немає.

"Вибігають двоє чудаків у формі Шахтаря і починають з нами тренуватись", – Юрченко розповів, чому покинув "гірників"

У мене немає ніякої злоби. Нічого катастрофічного не сталося. Свого часу я вирішив піти з Шахтаря – і пішов. І все. У клубу було своє бачення ситуації. Клуб мене відпустив", – цитує Юрченка Tribuna.

Нагадаємо, Владлен мав контракт з Шахтарем у 2010-2014 роках, але не зміг закріпитись в команді і перейшо у Байєр.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків