ЦСКА София – Заря: послематчевая пресс-конференция Виктора Скрипника

Наставник Зари Виктор Скрипник подытожил первый поединок против ЦСКА София в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Напомним, Заря сыграла вничью с ЦСКА София в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Луганчане пропустили быстрый гол, однако в конце первого тайма сравняли счет благодаря голу Юрченко с пенальти.

"Очень хороший стадион, очень хорошая поддержка. Знали, что так будет. Понравилась игра. Обе команды играли на победу. Как вчера я и говорил, искали свои шансы у чужих ворот.

Сегодня закончился первый тайм. Второй будет в Запорожье.

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Тренер соперника все время ругал своих футболистов? Всегда хочется, чтобы блестело. Любая команда хочет играть в футбол еще лучше. Мы – не исключение. Конечно, есть ошибки. При забитом мяче у нас было 6-7 человек в штрафной и только два в красной форме, а все равно мы получили гол. Это злит. Нужно улучшать игру в обороне.

Но мы не опустили рук, искали свои шансы впереди и наши старание переросло в пенальти, который мы реализовали. Но, повторюсь, все будет решаться в Запорожье.

Чем удивил ЦСКА? Это мощная команда с индивидуально сильными игроками. Очень довольны, что сыграли здесь 1:1. Все было не так просто, как кажется. Давление трибун, команды, индивидуально сильных футболистов – это всегда непросто. Играли против очень сильного клуба", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Ответный матч пройдет в Запорожье 15 августа.

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