"Сьогодні закінчився мій контракт із Зорею. Я хочу сказати спасибі за ці два роки, це був чудовий час, який я ніколи не забуду. Я кайфував від перебування поряд з кожним з вас на полі і поза ним. Хочу подякувати тренерському штабу, всьому медичному персоналу і всім співробітникам клубу за допомогу та виконану роботу. Спасибі уболівальникам, які всюди підтримували нас. Я насолоджувався, граючи тут, і буду надалі підтримувати вас. Я не кажу "прощавай", я кажу "до побачення", – написав Юрченко в Instagram.

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"Ну ось і закінчилася моя історія із Зорею, яка за два роки точно стала рідною для мене! Я хочу сказати ДЯКУЮ всім, хто був причетний до наших перемог і досягнень! Особливо хочу виділити хлопців, яких заслужено називають "МУЖИКИ", тренерський штаб, персонал, керівництво і, звичайно ж, наших чудових уболівальників! Я щиро був радий і гордий захищати кольори такого клубу", – підтримав екс-партнера Іванісеня.

Додамо, що обоє приєднались до "мужиків" влітку 2019-го та провели по 68 матчів. З 1 липня півзахисники стали вільними агентами та можуть шукати нові клуби.

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