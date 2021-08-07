Бывший хавбек Зари Владлен Юрченко получил предложение от еще одного участника польского первенства.

Украинец ведет переговоры с польским Ракувом, сообщает журналист Себастьян Сташевски в своем твиттере.

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Отметим, что клуб занял второе место в польском первенстве, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны в прошлом сезоне.

Напомним, после завершения сезона 2020/21 Юрченко не смог договориться с Зарей и получил статус свободного агента. В составе луганчан он провел 68 матчей, отметившись 16 голами и 13 ассистов.

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