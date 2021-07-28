Украинский полузащитник Владлен Юрченко не перейдет в Легию, сообщает Legia.net.

Юрченко близок к переходу в Легию, – СМИ

Агенты несколько раз предлагали футболиста польскому клубу, однако в Легии решили, что им нужен игрок с другими характеристиками – более мобильный и физически крепкий. Поэтому кандидатура Юрченко была отклонена.

Напомним, что у 27-летнего Юрченко закончился контракт с Зарей и сейчас он находится в поисках нового клуба. В составе луганчан Владлен провел 68 матчей, отметившись 16 голами и 13 ассистами. К слову, ранее Легия уже подписала экс-игрока Зари – защитника Джоэля Абу-Ханну.

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