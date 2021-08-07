Колишній хавбек Зорі Владлен Юрченко отримав пропозицію від ще одного учасника польської першості.

Українець веде переговори з польським Ракувом, повідомляє журналіст Себастьян Сташевскі у своєму твіттері.

Юрченко не вразив Легію – польський клуб відхилив кандидатуру українця

Зазначимо, що клуб посів друге місце у польській першості, а також завоював Кубок та Суперкубок країни у минулому сезоні.

Нагадаємо, після завершення сезону 2020/21 Юрченко не зміг домовитися із Зорею і отримав статус вільного агента. У складі луганців він провів 68 матчів, відзначившись 16 голами та 13 асистами.

"Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап