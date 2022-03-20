Болонья принимала Аталанту в 30-м туре Серии А (0:1). Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч Болонья – Аталанта стартовал в 21:45. Руслан Малиновский пропускал игру из-за проблем со здоровьем, а бергамаски приехали в Эмилию-Романью за тремя очками. Серия неудачных результатов отбросила "Богиню" на 7 место, а отставание от четвертого Ювентуса составляло 11 очков (Аталанта при этом имела две игры в запасе).

"Россоблу" тоже не могут похвастаться удачными результатами. Два очка в трех последних матчах опустили команду Синиши Михайловича на 13 место. Болонью можно назвать типичной командой-середняком – вылет пока не грозит, а еврокубки не светят.

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Первый тайм прошел с преимуществом Аталанты, но реальный момент у подопечных Гасперини был только один. Удар молодого Скальвини после углового розыгрыша приняла на себя штанга. Также можно вспомнить разве что розыгрыш штрафного, завершившийся неточным ударом Джимсити головой.

Были шансы и у Болоньи. Едва не привез Муссо, который, выбивая мяч, попал в Орсолини. Повезло бергамаскам, что круглый вылетел за лицевую линию. Перед самым перерывом кипер Аталанты полностью реабилитировался. Хуан эффектным сейвом спас гостей после удара Орсолини с нескольких метров. Убийственный момент упустил лидер Болоньи – лучший шанс на две команды в первом тайме. Аталанте, которая на неделе победила Байер в Лиге Европы, не хватало свежести.

В перерыве Гасперини провел две замены – Паломино и Михейле вышли вместо Скальвини с Пессиной. Впрочем, первый супершанс создала Болонья. Арнаутович выбежал один на один с Муссо, но пробил очень плохо – мимо дальнего угла. Гасперини вместо Муриэля выпустил 18-летнего гвинейца Сиссе, для которого это был дебют в Серии А.

И именно дебютант Мустафа Сиссе стал героем. На 82-й минуте молодой центрфорвард воспользовался пасом Пашалича и пробил Скорупски. Оффсайда не было – 0:1.

Болонья могла отыграться на 90-й минуте, но Гарри Медель поразил сетку с внешней стороны. Арбитр добавил 8 минут, однако бергамаски удержали очень тяжелую победу благодаря голу 18-летнего парня. В компенсированное время гости забили второй раз, однако гол отменили из-за офсайда у Сиссе, отдавшего предголевой пас на Копмейнерса. Поход Скорупски на стандарт ничего не дал – минимальное поражение Болоньи.

Аталанта набрала 51 очко и догнала Рому, имея игру в запасе. Болонья, которая провела приличный поединок, осталась 13-й (33 пункта).

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