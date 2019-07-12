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Юный полузащитник Львова Горин продолжит карьеру в Ягеллонии

08:28 17 Читати українською
Юный полузащитник Львова Горин продолжит карьеру в Ягеллонии
Олег Горин / фото: ФК Ягеллония

Украинский хавбек Олег Горин перешел к польской Ягеллонии.

Опорный полузащитник Львова Олег Горин стал полноправным игроком Яголлонии, сообщает официальный сайт польского клуба.

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С 19-летним украинцем, который был на просмотре в Ягеллонии и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб "красно-желтых" в товарищеском матче против Олимпиакоса, подписанный четырехлетний контракт. В Ягеллонии наш соотечественник будет выступать под 22 номером.

Главный тренер команды Иренеуш Мамрот заявил, что по своим характеристикам напоминает молодого Тараса Яремчука, который выступает в команде из Белостока и отказался от украинского гражданства ради того, чтобы получить польское.

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Теги
Мир Ягеллония Ягеллония Трансферы Украинцы за рубежом Олег Горин Олег Горин
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