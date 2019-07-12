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Юний півзахисник Львова Горін продовжить кар'єру в Ягеллонії

08:25 196 Читать на русском
Юний півзахисник Львова Горін продовжить кар'єру в Ягеллонії
Олег Горін / фото: ФК Ягеллонія

Український хавбек Олег Горін перейшов до польської Ягеллонії.

Опорний півзахисник Львова Олег Горін став повноправним гравцем Яголлоніі, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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З 19-річним українцем, який був на перегляді в Ягеллонії і справив хороше враження на тренерський штаб "червоно-жовтих" у товариському матчі проти Олімпіакоса, підписаний чотирирічний контракт. У Ягеллонії наш співвітчизник буде виступати під 22 номером.

Головний тренер команди Іренеуш Мамрот заявив, що за своїми характеристиками нагадує молодого Тараса Яремчука, який виступає в команді з Білостока і відмовився від українського громадянства заради того, щоб отримати польське.

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Теги
Світ Яґеллонія Яґеллонія Трансфери Українці за кордоном Олег Горін Олег Горін
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