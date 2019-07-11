Лига Европы, 1-й квалификационный раунд: результаты матчей (LIVE)

11 июля состоялось еще немало поединков первого квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Участие в еврокубках взяли и украинские игроки.
Лига Европы 2019/20, 1-й квалификационный раунд. Первые матчи (обновляется)
Пюник – Шкупи – 3:3
Голы: Варданян, 4 (пен), Шестоков, 80, Манучарян, 85 – Байрами, 26, Илиески, 43, Байрами, 60
Ордабасы – Торпедо Кутаиси – 1:0
Гол: Ерланов, 67
Вентспилс – Теута – 3:0
Голы: Сергийчук, 5, Улимбашевс, 78, Аегун, 88
КуПС – Витебск – 2:0
Голы: Мурильо, 61, Рангел, 74
Флора – Раднички – 2:0
Голы: Лепик, 75, Васильев, 89
Сперанца – Нефтчи – 0:3
Голы: Махмудов, 16 (пен), Жозенф-Монрос, 36, Хаджиев, 76
Лиепая – Динамо Минск – 1:1
Голы: Икауньекс, 12 (пен) – Капленко, 88
Нереализованний пенальти: Фатаи, 90+7 (Динамо)
Пюник с Сергеем Шевчуком в составе расписал результативную ничью с македонским Шкупи, уступая по ходу поединка с разницей в 2 гола. Украинский хавбек отличился ассистом в моменте со вторым взятием ворот.
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Ордабасы с Дмитрием Непогодовым минимально обыграл Торпедо Кутаиси. Голкипер отыграл весь матч, а в составе грузинской команды Амбросий Чачуа не попал в заявку. Кирилл Ковальчук весь поединок провел в запасе Ордабасы.
Михаил Сергийчук отличился эффектным голом за Вентспилс. Украинский форвард забил свой дебютный мяч уже на 5-й минуте поединка и был заменен на экваторе второго тайма. Вентспилс победил албанский Теуту со счетом 3:0.
Витебск Максима Фещука и Артема Старгородского проиграл финскому КуПСу. Хавбек получил желтую карточку, после чего был заменен. Форвард отыграл весь матч.
Сербские Раднички с Тарасом Бондаренко в составе на выезде уступили эстонской Флоре.
Нефтчи Кирилла Петрова на выезде легко разгромил Сперанцу. Украинец провел на поле все 90 минут.
Динамо Минск расписало ничью с Лиепаей. Дмитрий Белоног вышел на замену во втором тайме. Именно после этого белорусы сравняли счет и могли вырвать победу, но не реализовали пенальти уже в добавленное арбитром время.
Результаты всех поединков игрового дня можно посмотреть по ссылке. Ответные матчи пройдут 16,17 и 18 июля.