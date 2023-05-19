"Да, Самсо сравнивал меня с Иньестой и это очень приятно, когда тебя сравнивают с такими игроками. Действительно, Иньеста играл на той же позиции, что и я, в центре поля. Возможно, такая аналогия появилась из-за определенных игровых черт, которые имел Андрес.

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Я всегда за ним следил, когда он играл за Барселону. Андрес мне очень импонировал. В общем, я следил за Барселоной той эпохи", – рассказал Царенко в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Антон сыграл в 12 матчах за Динамо в этом сезоне, в которых отметился 1 забитым мячом.

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