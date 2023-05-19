Юный хавбек Динамо ответил на сравнение с Иньестой и нашел общие черты с легендой Барселоны
Хавбек Динамо Антон Царенко вспомнил, как экс-куратор Динамо U-16 Гильерме Самсо заявил, что игрок может стать украинским Иньестой.
"Да, Самсо сравнивал меня с Иньестой и это очень приятно, когда тебя сравнивают с такими игроками. Действительно, Иньеста играл на той же позиции, что и я, в центре поля. Возможно, такая аналогия появилась из-за определенных игровых черт, которые имел Андрес.
"Он был сумасшедшим": Ленс удивил выбором сильнейшего игрока Динамо, с которым играл
Я всегда за ним следил, когда он играл за Барселону. Андрес мне очень импонировал. В общем, я следил за Барселоной той эпохи", – рассказал Царенко в интервью Украинскому футболу.
Заметим, что Антон сыграл в 12 матчах за Динамо в этом сезоне, в которых отметился 1 забитым мячом.
Шахтар – лакмусовий папірець терпіння Суркіса, або Луческу переслідує привид Блохіна