Юний хавбек Динамо відповів на порівняння з Іньєстою і знайшов спільні риси з легендою Барселони
Хавбек Динамо Антон Царенко пригадав, як екс-куратор Динамо U-16 Гільєрме Самсо заявив, що гравець може стати українським Іньєстою.
"Так, Самсо порівнював мене з Іньєстою і це дуже приємно, коли тебе порівнюють із такими гравцями. Дійсно, Іньєста грав на тій же позиції, що й я, у центрі поля. Можливо, така аналогія з’явилася через певні ігрові риси, які мав Андрес.
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Я завжди за ним слідкував, коли він грав за Барселону. Андрес мені дуже імпонував. Загалом, я слідкував за Барселоною тієї епохи", – розповів Царенко в інтерв'ю Українському футболу.
Зауважимо, що Антон зіграв у 12 матчах за Динамо у цьому сезоні, в яких відзначився 1 забитим м'ячем.
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