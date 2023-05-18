"Кто из игроков Динамо нравился мне больше всего, был топовым игроком? Думаю, Ярмоленко и Хачериди, но Евгений был сумасшедшим.

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Почему? На самом деле, Хачериди был классным, но если бы он имел другую ментальность, то был бы в топовых чемпионатах. Слышал, что после Динамо он ушел в ПАОК и, кажется, через полгода он там с кем-то подрался и его контракт разорвали. Это именно то, какой он – слишком эмоциональный, не в хорошем смысле. Я говорил ему, что он может играть где-то в Европе, в большой команде, но этого не произошло.

Еще из крутых игроков были: Велозу, Беланда и Мбокани. Не могу сказать, что был один конкретный легионер, мы все имели свои преимущества и сильные стороны. Но, если нужно выбрать кого-то одного – это Ярмоленко", – сказал Ленс в интервью Sportarena.

Напомним, Джермейн выступал в составе Динамо с 2013 по 2015 годы. За 78 матчей за киевлян Ленс отметился 16 голами и 19 ассистами.

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