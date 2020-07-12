Юный голкипер дважды отразил пенальти, но арбитр удалил героя и дал бить в третий раз – безумие в чемпионате Румынии

Матч Петролула и бухарестского Рапида стал известным на всю Европу, хотя голов в нем так и не было.

Петролул во втором тайме получил право на пенальти, но 19-летний голкипер соперников Михай Попа справился с ударом. Счастье юноши длилось недолго – арбитр заметил выход с линии ворот до удара и заставил перебивать.

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К мячу подошел другой игрок Петролула, но Попа опять тянет. Происходит дежавю – то же нарушение со стороны вратаря, и рефери показывает, что будет третья попытка. Более того, голкипер Рапида получает вторую желтую, снимает футболку и в слезах покидает поле.

Тренер бухарестской команды выпустил запасного вратаря, но ему также не забили с "точки" – третий неудачник из состава Петролула пробил над перекладиной. Поединок так и закончился со счетом 0:0.

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