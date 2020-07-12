Юний голкіпер двічі відбив пенальті, але арбітр вилучив героя і дав бити втретє – божевілля в чемпіонаті Румунії

Матч Петролула і бухарестського Рапіда став відомим на всю Європу, хоча голів в ньому так і не було.

Петролул у другому таймі отримав право на пенальті, але 19-річний голкіпер суперників Міхай Попа впорався з ударом. Щастя юнака тривало недовго – арбітр помітив вихід з лінії воріт до удару і змусив перебивати.

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До м'яча підійшов інший гравець Петролула, але Попа знову тягне. Стається дежавю – те саме порушення з боку воротаря, і рефері показує, що буде третя спроба. Більше того, голкіпер Рапіда отримує другу жовту, знімає футболку і в сльозах покидає поле.

Тренер бухарестської команди випустив запасного воротаря, але йому також не забили з "позначки" – третій невдаха зі складу Петролула пробив над поперечиною. Поєдинок так і закінчився з рахунком 0:0.

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