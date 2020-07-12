Кадири танцем с непристойными жестами отпраздновал триумф в Кубке Украины

Эмоции от завоевания желанного трофея каждый проявляет по-разному.

Ганский легионер киевского Динамо Абдул Мохаммед Кадири странным образом отпраздновал триумф команды в Кубке Украины 2019/20.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

24-летний полузащитник на видео, которое появилось в соцсетях, танцуя делает руками специфические неприличные жесты.

Напомним, в финале Кубка страны Динамо в серии послематчевых пенальти победило полтавскую Ворсклу со счетом 8:7. Сам Кадири не попал в основной состав киевлян и весь поединок провел в запасе.

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