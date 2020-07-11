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"Лучше, чтобы самолет с командой упал под Буэнос-Айресом": Джулай – о ЧМ-1990

12:00 - Читати українською
"Лучше, чтобы самолет с командой упал под Буэнос-Айресом": Джулай – о ЧМ-1990
Диего Марадона не реализовал пенальти, но вымолил полуфинал / Мundoalbiceleste
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор продолжает серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – два первых четвертьфинальных матча Италии-90:

– Жара и пенальти во Флоренции (Аргентина – Югославия – 0:0, пен. 3:2)

– Причина ирландской наглости (Италия – Ирландия – 1:0).

Слушаем!

На 16 лет быстрее сборной Украины, гол в свой День рождения и преступление против футбола: Джулай – о ЧМ-1990

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