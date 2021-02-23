Бавария в статусе действующего победителя Лиги чемпионов продолжает защиту титула. В дуэли с Лацио мюнхенцы выглядели явным фаворитом, но сейчас игра команды далека от прошлогоднего идеала. Ханси Флик страдает от переполненного лазарета – Мюллер, Гнабри, Павар, Толиссо и Коста не приехали в Рим. Как следствие, место в старте доверили 17-летнему хавбеку Джамалу Мусиале.

Лацио – Бавария – 1:4 – видео голов и обзор матча

Лацио же подходил к игре с боевым составом и в хорошей форме. Шансы "орлов" были далеко не такими мизерными, как казалось сразу после жеребьевки. Иммобиле с партнерами планировал воспользоваться уязвимой высокой линией обороны Баварии. Перспективным для римлян выглядел правый фланг соперника, где вынужденно вышел неповоротливый Зюле (он считался слабым звеном Баварии).

Иронично, что именно Никлас создал первый момент в матче, ошеломив рейдом по флангу. Там Лацио отбился, но уже через несколько минут Зюле начал голевую атаку Баварии. Мусаккио так отдал пас назад, что вывел на свои ворота Левандовски – поляк обыграл голкипера, открыл счет во встрече и вышел на третье место среди бомбардиров в истории ЛЧ.

Бавария просто смяла соперника на старте поединка. Хозяева оборонялись, не поднимая голову, а гости тотально доминировали. Картина матча могла бы измениться, если бы Лацио получил пенальти, когда Милинкович-Савич столкнулся с Боатенгом на линии штрафной, но арбитры не увидели там нарушения, а Патрик продолжил атаку неточным ударом по пустым воротам.

Римляне в середине тайма подали признаки жизни слабыми ударами Альберто и Милинковича-Савича, однако Нойер все потянул, даже не моргнув. Шансы Лацио заключались в острых подключениях Лаццаро ​​(он часто накручивал на фланге Дэвиса) и авантюрной игре Боатенга, который выбрасывался вперед на перехваты и ошибался. Но извлечь из этого дивиденды "орлы" не могли.

Зато Бавария легко закрепила преимущество, когда Мусиала расстрелял ворота с линии штрафной. Не прогадал Флик! Перед сегодняшним матчем с Джамалом персонально работал легендарный Миро Клозе. Парень стал самым молодым английским голеодором в Лиге чемпионов, но островитянам недолго осталось гордиться жемчужиной – Джамал еще играет за молодежные сборные Англии, однако вскоре сменит футбольное гражданство на немецкое. А через три дня, в день своего 18-летия, Мусиала подпишет с Баварией взрослый контракт.

Мюнхенцы настолько превосходили соперника, что начали куражиться. Сане и Коман шли в обводку на четырех, Зюле играл пятками, а Мусиала накручивал итальянцев, как будто вышел за Баварию ІІ в третьей лиге. Это было уничтожение, Рейну было жалко. Коман после очередного фейла Патрика протащил мяч через полполя, обыграл Ачерби и расстрелял испанского голкипера. Пепе парировал удар, но первым на добивание успел Сане.

А сразу после перерыва Коман и Сане на контратаке организовали еще один гол – француз бросил партнера в прорыв, а Лерой транзитом от Ачерби послал мяч в сетку. Оформив гандикап в 4 мяча, Бавария успокоилась. Гости ослабили прессинг и пустили соперника к своим владениям. Только теперь Лацио получил возможность построить атаку через центр, связать три передачи.

Следствием стал гол престижа от Корреа – аргентинец получил роскошный пас от Альберто и воспользовался нерасторопностью Боатенга и Алабы. Подобные моменты стали регулярными, Альберто обострял подачами со стандартов, а защита Баварии играл вполсилы. Однако на высоте был Нойер – капитан "ротэн" без труда брал удары Иммобиле и Корреа.

"Орлы" Айнтрахта против Баварии в субботу и "орлы" Лацио против Баварии сегодня:

Wie Frankfurt gegen Bayern gespielt hat, wie Lazio gegen Bayern gespielt hat. #LAZFCB pic.twitter.com/fOmb0HERMh — WUMMS (@WUMMSSS) February 23, 2021

Финальный свисток зафиксировал крупную победу Баварии на выезде – 1: 4. Четвертьфиналист уже известен – у Лацио никаких перспектив. Ответный матч состоится 17 марта в Мюнхене. Просто формальность.

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