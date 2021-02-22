"Очень непростая ситуация с еще одним молодым футболистом украинского происхождения, выступающим в составе Нюрнберга – Эриком Шурановым. По состоянию на сегодня, немцы считают его одним из самых перспективных молодых нападающих в Германии.

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Они пытаются убедить его принять немецкое спортивное гражданство и выступать в дальнейшем за сборные Германии. Насколько я понимаю, у Шуранова сейчас дилемма, выбор. Пока не знаю, куда он склонится, но у него есть мысли, чтобы, все-таки, выступать за сборную Германии", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Шуранов родился в Германии, но его родители родом из Украины. Футболист выступал за сборные Украины U-17, U-18, U-19, а также вызывался Русланом Ротанем в команду U-21.

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