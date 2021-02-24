Перлина мюнхенців обирав між Англією та Німеччиною. 17-річний півзахисник на юнацькому рівні виступав за "Трьох левів", однак зараз наважився на зміни.

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"Я просто прислухався до відчуття, яке довго переслідувало мене. Воно підказало, що виступи за Німеччину – це правильний вибір для мене. Це земля, на якій я народився. Рішення далося мені дуже непросто", – зізнався Мусіала в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, вчора хавбек Баварії відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів, засмутивши Лаціо (4:1). 26 лютого йому виповниться 18, і він матиме право підписати перший професіональний контракт.

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