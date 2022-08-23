Бока Хуниорс удалось вырвать победу только в компенсированное время. Единственный мяч в этой встрече забил Луис Васкес. Такой результат игры изрядно огорчил голкипера клуба Дефенса и Хустисия, но его ждала приятная неожиданность.

"Ты сошел с ума?": юный фанат не выпросил автограф у легенды Манчестер Юнайтед – забавное видео

На поле сумел прорваться юный персональный фанат Эсекиеля Унсаина. Мальчик подбежал к своему кумиру и обнял его. Видео ожидаемо стало вирусным в интернете. Клуб через свои социальные сети разыскал мальчика. Его зовут Хоакин.

Оказалось, что тот даже обманул отца, чтобы оказаться на поле. "Мы смотрели игру, и мой сын сказал, что идет в туалет. Через несколько минут я вижу, как он висит на заборе, а потом выпрыгивает на поле и бежит обнимать вратаря". "Папа, я осуществил свою мечту", – таковы были слова Хоакина, когда он вернулся на трибуны.