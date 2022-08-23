Бока Хуніорс вдалося вирвати перемогу лише у компенсований час. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Луїс Васкес. Такий результат гри неабияк засмутив голкіпера клубу Дефенса і Хустісія, але на нього чекала приємна несподіванка.

"Ти збожеволів?": юний фанат не випросив автограф у легенди Манчестер Юнайтед – кумедне відео

На поле зумів прорватися юний персональний фанат Есекієля Унсаіна. Хлопчик підбіг до свого кумира та обійняв його. Відео очікувано стало вірусним в інтернеті. Клуб через свої соціальні мережі розшукав хлопчика. Його звуть Хоакін.

Виявилося, що той навіть обманув свого батька, аби опинитися на полі. "Ми дивилися гру, і мій син сказав, що йде до туалету. За кілька хвилин я бачу, як він висить на паркані, а потім вистрибує на поле і біжить обіймати воротаря". "Тату, я здійснив свою мрію", – такими були слова Хоакіна, коли він повернувся на трибуни.