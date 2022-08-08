Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд хорошо помнит, кто был его главным врагом на футбольном поле.

Для юного поколения болельщиков уже не столь очевидно, каким серьезным было противостояние Ман Юнайтед и Ливерпуля. Однако Рио Фердинанд о таком не забывает.

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На днях легендарный англичанин раздавал автографы детишкам, и один мальчик попросил Рио расписаться на футболке Ливерпуля. Конечно, Фердинанд этого не сделал. Его ответ фану более чем красноречив: "Ты сошел с ума?".

Судя по реакции мальчика, он не замышлял это как какой-то пранк. Юный фан совсем не понял столь категорического отказа. Похоже, ему стоит немного выучить историю клуба, за который он болеет.

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