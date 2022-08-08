"Ты сошел с ума?": юный фанат не выпросил автограф у легенды Манчестер Юнайтед – забавное видео
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд хорошо помнит, кто был его главным врагом на футбольном поле.
Для юного поколения болельщиков уже не столь очевидно, каким серьезным было противостояние Ман Юнайтед и Ливерпуля. Однако Рио Фердинанд о таком не забывает.
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На днях легендарный англичанин раздавал автографы детишкам, и один мальчик попросил Рио расписаться на футболке Ливерпуля. Конечно, Фердинанд этого не сделал. Его ответ фану более чем красноречив: "Ты сошел с ума?".
Судя по реакции мальчика, он не замышлял это как какой-то пранк. Юный фан совсем не понял столь категорического отказа. Похоже, ему стоит немного выучить историю клуба, за который он болеет.
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