ЮАР проиграла Мали на Кубке африканских наций после ужасного пенальти от лидера
Малийцы были сильнее Южной Африки (2:0) в первом туре группового раунда КАН-2023.
КАН-2023, групповой раунд, 1 тур
Мали – ЮАР – 2:0
Голы: Траоре, 60, Синайоко, 66
Нереализованный пенальти: Тау, 19 (П)
Южная Африка могла выиграть первый тайм, заработав пенальти – Макгопа получил удар локтем в лицо. Однако лидер команды Перси Тау с 11-метровой отметки не попал в ворота.
Тунис сенсационно проиграл Намибии в первом матче на КАН-2023
Малийцы решили задачу в течение шести минут. На 60-й открыли счет, а на 66-й закрепили преимущество.
Первый гол забил Амари Траоре – защитник Реала Сосьедад сыграл на добивании после качественного удара со штрафного от Койта. А второй гол организовали представители французского чемпионата – Лассине Синайоко воспользовался пасом Камори Думбия.
Сборная Мали стала лидером группы Е по итогам первого тура. В другом матче квартета Намибия обыграла Тунис.