Малийцы были сильнее Южной Африки (2:0) в первом туре группового раунда КАН-2023.

КАН-2023, групповой раунд, 1 тур

Мали – ЮАР – 2:0

Голы: Траоре, 60, Синайоко, 66

Нереализованный пенальти: Тау, 19 (П)

Южная Африка могла выиграть первый тайм, заработав пенальти – Макгопа получил удар локтем в лицо. Однако лидер команды Перси Тау с 11-метровой отметки не попал в ворота.

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Малийцы решили задачу в течение шести минут. На 60-й открыли счет, а на 66-й закрепили преимущество.

Первый гол забил Амари Траоре – защитник Реала Сосьедад сыграл на добивании после качественного удара со штрафного от Койта. А второй гол организовали представители французского чемпионата – Лассине Синайоко воспользовался пасом Камори Думбия.

Сборная Мали стала лидером группы Е по итогам первого тура. В другом матче квартета Намибия обыграла Тунис.