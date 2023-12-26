Во вторник, 26 декабря, состоялся центральный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Иттихадом и Аль-Насром.

Чемпионат Саудовской Аравии, 17-й тур (перенесённый матч)

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5

Голы: Аллах, 14, 51 – Роналду, 19 (с пенальти), 68 (с пенальти), Талиска, 38, Мане, 75, 82

Удалён: Фабинью, 66

38-летний Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые рекорды. В перенесённом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии с Аль-Иттихадом Карима Бензема португальский форвард оформил дубль и тем самым забил свои 51 и 52 голы в этом году. Благодаря этому достижению стал лучшим бомбардиром 2023 года.

Звезду Интера зовут в Саудовскую Аравию – он может стать одноклубником Бензема уже зимой

Роналду вышел победителем в противостоянии двух обладателей "Золотого мяча": Бензема удалось отличиться в этой встрече только голевой передачей на Хамеда Аллаха на 14-й минуте. Правда, французского форварда немного подвёл экс-полузащитник Ливерпуля Фабинью – он умудрился заработать два предупреждения в течение семи минут второго тайма.

После 18 туров Аль-Наср занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от Аль-Хиляля на 7 очков. Аль-Иттихад с 28 очками идёт шестым.