Во вторник, 26 декабря форвард Аль-Иттихада Карим Бензема с разгромным счётом уступил команде Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии (2:5), а на следующий день удалил свой аккаунт в Instagram. Тем самым француз "попрощался" со своими 76 миллионами подписчиков, информирует talkSPORT.

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Источник предполагает, что Бензема не смог справиться со внешним давлением после болезненного поражения – в матче против Аль-Насра Кариму не удалось забить, он отличился только голевой передачей. После этой встречи один из самых популярных спортивных журналистов Саудовской Аравии Валид Аль-Фарадж раскритиковал форварда. "Разрыв между Бензема и общественностью растет с каждым днем. Ему так и не удалось изменить ситуацию. И самое главное, он не прилагает никаких усилий. Он словно говорит фанатам: "Мне с вами просто весело", – отметил он в своей программе.

Бензема был пятым футболистом по популярности на социальной платформе, уступая по количеству подписчиков только Роналду, Лионелю Месси, Неймару и Килиану Мбаппе.

Ранее Бензема уже удалял свой аккаунт в Instagram в 2022 году, но восстановил его.

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