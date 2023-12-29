Відбулись чергові матчі 19-го туру Саудівської Аравії. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2023/24, 19-й тур

Аль-Раед – Абха – 4:3

Голи: Аль-Субає, 21, Фузаїр, 46, Ель-Беркауї, 50, Умар Гонсалес, 90+7 – Аль Алі, 17, 45+3, Ногера, 67

Аль-Фейха – Аль-Хіляль – 0:2

Голи: Аль-Болеахі, 86, Мітровіч, 90+11, (пен.)

Аль-Ахлі Джидда – Аль-Халідж – 1:0

Гол: Кессьє, 90+9, (пен.)

Аль-Раед Йовічевіча вирвав перемогу над Абха у компенсований час. Перший тайм завершився нічиєю 2:2 – на дубль Аль Алі відповіли Аль-Субає та Фузаїр. Ель-Беркауї вивів Аль-Раед вперед, але Ногера вирівняв положення. А в компенсований час Умар Гонсалес приніс перемогу команді Йовічевіча.

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Лідер першості, Аль-Хіляль, здобув чергову перемогу. Цього разу підопічні Жорже Жезуша здолали Аль-Фейху. Чекати на перший гол довелось чимало – Аль-Болеахі відкрив рахунок у грі на 86 хвилині, а Мітровіч на 90+11 реалізував пенальті, забивши у п'ятому матчі поспіль.

Аль-Ахлі мінімально переграв Аль-Халідж. Єдиний гол у зустрічі забив Кессьє на 90+9 хвилині, теж реалізувавши 11-метровий.

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