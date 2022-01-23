"Пихаленок и Довбик – уникальные игроки в украинском чемпионате. Первый ранее не имел игровой практики в Шахтере, ведь там была большая конкуренция. Да и травмы донимали. Именно поэтому у него не было возможности проявить себя.

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Это же касается и Довбика, который после повреждения крестообразных связок в Митьюлланде долго "выходил" из травмы, набирал форму. Однако в нынешнем чемпионате оба максимально раскрыли свой потенциал. На данный момент они являются ведущими исполнителями СК Днепр-1, и я очень горд, что они есть в нашем коллективе. Довбик и Пихаленок – это потенциал сборной Украины.

Если в прошлом году в СК Днепр-1 никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами. Ситуация существенно изменилась, и все увидели, что в СК Днепр-1 футболисты могут прогрессировать, здесь есть хорошая команда и в ней царит положительная человеческая атмосфера. Многие футболисты – в частности, Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, потому и стали конкурентоспособными", – цитирует Йовичевича официальный сайт днепрян.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 40 очков.

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