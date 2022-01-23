"Піхальонок та Довбик – унікальні гравці в українському чемпіонаті. Перший раніше не мав ігрової практики у Шахтарі, адже там була велика конкуренція. Та й травми дошкуляли. Саме тому він не мав змоги проявити себе.

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Це же саме стосується й Довбика, який після пошкодження хрестоподібних зв’язок у Мітьюлланді довго "виходив" з травми, набирав форму. Проте у нинішньому чемпіонаті обоє максимально розкрили свій потенціал. На даний момент вони є провідними виконавцями СК Дніпро-1, і я дуже гордий, що маю їх у нашому колективі. Довбик і Піхальонок – це потенціал збірної України.

Якщо торік до СК Дніпро-1 ніхто не хотів йти, бо ми були на останньому місці, то тепер різні гравці телефонують і просяться в команду самі. Ситуація суттєво змінилася і всі побачили, що в СК Дніпро-1 футболісти можуть прогресувати, тут є хороша команда і в ній панує позитивна людська атмосфера. Багато футболістів – зокрема, Сваток, Ігнатенко, Дубінчак, Джурасек, Назаренко та інші додали в індивідуальному плані, тому і стали конкурентноздатними", – цитує Йовічевіча офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на третій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 40 очок.

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