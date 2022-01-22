"Конечно, очень большая разница между Испанией и Украиной. Но мои партнеры мне очень помогают, чтобы моя адаптация прошла как можно быстрее. СК Днепр-1 – хорошая команда.

СК Днепр-1 официально подписал бывшего нападающего Реала

Мне уже ясна философия главного тренера Йовичевича. У него есть точные идеи, которые мне очень нравятся. Я люблю именно такой футбол, какой он ставит.

В команде есть все, чтобы я прогрессировал и развивался как футболист. Я могу сыграть на любой позиции, особенно впереди. Люблю использовать пространство, а также играть с мячом в ногах. Это дает дополнительные возможности как для меня, так и для команды", – сказал Гуаль в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, испанский нападающий присоединился к днепрянам на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2024-го. Последней командой Гуаля был Алькоркон. Форвард в свое время выступал в дублях Эспаньола, Севильи и Реала. В нынешнем сезоне Сегунды Марк провел 14 матчей, в которых отличился лишь одним голом.

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