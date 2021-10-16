СК Днепр-1 уверенно победил Колос в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр-1 – Колос на "Футбол 24".

СК Днепр-1 захватил инициативу с начала поединка, но выйти вперед смог на 23 минуте – после выноса защитника мяч полетел к Игнатенко, который мощно пробил в ворота (не обошлось без рикошета).

СК Днепр-1 одолел Колос и поднялся на третье место УПЛ – Довбик забил очередной гол в чемпионате

Перед перерывом преимущество удвоил Довбик. Днепряне заработали право на штрафной, а Артем точным выстрелом в нижний угол поставил точку во встрече.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 22 очка и поднялся на третье место, Колос с 11 пунктами остался одиннадцатым.