"Вообще объективным показателем является турнирное положение команд. Инвестиции, которые сделал Шахтер перед началом сезона, сказываются. Индивидуальное мастерство его футболистов выше.

Йовичевич: У СК Днепр-1 достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами

С приходом Роберто Де Дзерби "горняки" стали действовать очень компактно, больше играть через контроль мяча и короткий пас. Таким образом они пытаются достигать результата как в УПЛ, так и в Европе.

Динамо – стабильная, сбалансированная во всех звеньях и хорошо организованная команда. Она ведет себя разнообразнее, подбирая тактический рисунок под каждого отдельного соперника. Сегодня она доминирует, а завтра может сыграть от обороны, как, например, на Камп Ноу. Чьи козыри окажутся весомее – посмотрим в конце сезона", – цитирует Йовичевича FCDnipro.com.

Напомним, уже сегодня, 24 октября, СК Днепр-1 в рамках 12-го тура УПЛ сойдется с лидером УПЛ – Динамо. Начало встречи в 17:00.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ