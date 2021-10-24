В текущем туре грандам выпало два непростых экзамена. Шахтер свой экзамен сдал (хотя и не без проблем), дожав Ворсклу и догнав Динамо на вершине турнирной таблицы УПЛ – теперь настала очередь киевлян. Их экзаменатором станет СК Днепр-1, которого давно коронуют на третье место и на которого прямо сейчас ничего не давит. Десна и Александрия разделили очки, Заря идет в двух зачетных баллах позади, а до третьей Ворсклы днепровцам не хватает столько же пунктов. Таким образом, бояться гранда нет смысла – поражение не изменит баланс сил.

Йовичевич сравнил Динамо и Шахтер накануне дуэли СК Днепр-1 с командой Луческу

Этот факт является не очень приятным для "бело-синих", ведь смелый СК Днепр-1 может наделать шума. Достаточно вспомнить встречу в позапрошлом сезоне на Днепр-Арене, когда Динамо эффектно вынесли со счетом 3:1 – тогда хет-триком отметился Супряга. Сейчас в составе "спортклубовцев" играет еще более крутой нападающий с ценником, который могут не потянуть даже наши гранды. Да, речь о Довбике, у которого 6 голов в 10 матчах УПЛ.

СК Днепр-1, в отличие от большинства команд в чемпионате, пытается играть в нормальный футбол. Игор Йовичевич экспериментирует со схемами и пытается привить атакующий стиль, а кадровый потенциал у "спортклубовцев" только усиливается – по ходу этого сезона клуб подписал португальского центрбэка Монте, хорватского центрхава Джурасека и вингера Гуцуляка. Это уже не говоря о приходе Лучкевича. К тому же, клуб пригласил новых скаутов и тактических аналитиков.

Все это, конечно, круто, но пока СК Днепр-1 больше разочаровывает своих болельщиков. Да, команда идет рядом с третьей позицией, но у нее нет ни одной победы над конкурентом – Десне проиграли со скандалом, дома от Зари получили разгром, а с Ворсклой была зафиксирована ничья при голе из явного офсайда. Даже с Металлистом 1925 коллективу было очень трудно. Против Шахтера днепровцы тоже ничего интересного не показали, потерпев рядовое поражение. Пока "спортклубовцы" бьют только тех, кто точно слабее, хотя и в таких поединках коллектив часто создает себе проблемы.

Отчасти это можно объяснить психологией, но и в тактическом плане тоже есть вопросы. В частности, СК Днепр-1 чрезвычайно зависим от игры Довбика – во многом, вся игра строится через забросы на него. Слишком примитивно, как для такого мощного состава. Артем забивает из острых углов и вообще доминирует в каждом эпизоде, но только при условии наличия пространства – без него форварду становится значительно труднее (хотя он очень мощный в физическом плане). Динамо, конечно же, пространства не даст.

Интересно посмотреть, какую тактику изберет Игор Йовичевич на этот матч. В основном, он играет в 4-2-3-1, но на матчи с Ворсклой и Зарей он выставлял схемы с тройкой защитников и перегруженным центром. В частности, в поединке против луганчан можно было заметить даже "ромб". В обоих случаях СК Днепр-1 проиграл, поэтому сделаем ставку на традиционную "четверку". Правда, ей не хватает арендованного Кравченко на правом фланге и дисквалифицированного Дубинчака на левом.

Словом, соперник у Динамо крепкий, но проблемный. Между тем, для киевлян в чемпионате не имеет значения, с кем играть – они разобьют любого без особого сопротивления. Подопечные Мирчи Луческу в текущем сезоне теряли очки только в матчах с Ингульцом (достаточно случайная осечка) и Шахтером ("нули" при равной игре). Десну уничтожили со счетом 4:0, Колосу забили шесть еще до перерыва, и только с Александрией победу удалось вырвать благодаря пенальти в компенсированное время – вот только по статистике "бело-синие" наиграли на разгром.

Динамо ест середняков и запивает аутсайдерами. По ожидаемым очкам и голам киевляне идут на первой позиции. Это – коллектив УПЛ, который всегда создает больше моментов в позиционном наступлении, а не в контратаках. Пока даже Шахтер таким похвастаться не может. Обратной стороной медали является довольно скучный футбол, а в ЛЧ команда пока играет исключительно автобусом – впрочем, в рамках чемпионата "бело-синие" остаются лучшими в плане организации и эффективности. Они действительно идут на второе золото.

Как ни странно, но для успеха в матче против такого Динамо нужно как можно больше атаковать. Дело в том, что после пропущенного гола подопечным Мирчи Луческу приходится раскрываться, а это вредит структуре игры киевлян. У них появляются разрывы в линиях. Впрочем, это гораздо проще сказать, чем сделать – Львов в предыдущем туре забил первым, но затем пропустил четыре. СК Днепр-1, однако, мощнее, чем "горожане".

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулач, Попов, Беседин

Дисквалифицированы: Дубинчак (СК Днепр-1)

Не сыграют из-за условий аренды: Русин, Кравченко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Динамо – СК Днепр-1

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Гармаш

СК Днепр-1: Кожокару – Лучкевич, Сваток, Логинов, Адамюк – Пихалёнок, Игнатенко – Гуцуляк, Джурасек, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1 часто создает проблемы для Динамо. В частности, в предыдущем чемпионате можно вспомнить красавец-гол Назаренко и довольно непростую победу "бело-синих", подаренную защитниками. Состав здесь хороший, а терять в текущем туре, по сути, нечего. Учитывая усталость киевлян после ЛЧ, можно даже надеяться на какой-то гол в ворота Бущана.

Впрочем, нельзя игнорировать факт ужасной игры днепровцев против всех более-менее сильных соперников. Кроме того, нельзя забывать о чрезвычайной важности поединка для Динамо – киевляне не имеют права на осечку, поэтому сегодня выйдет максимально заряженная основа. В текущем сезоне она крушит всех, кто ниже классом, а СК Днепр-1 еще и не может рассчитывать на двух фланговых лидеров.

Учитывая вышеуказанные факты, наиболее вероятным результатом кажется победа подопечных Мирчи Луческу.

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