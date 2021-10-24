"Взагалі найоб’єктивнішим показником є турнірне становище команд. Інвестиції, які зробив Шахтар перед початком сезону, даються взнаки. Індивідуальна майстерність його футболістів вище.

Йовічевіч: У СК Дніпро-1 достатньо амбіцій, щоб битися з грандами

З приходом Роберто Де Дзербі "гірники" стали діяти дуже компактно, більше грати через контроль м’яча та короткий пас. У такий спосіб вони намагаються досягати результату як в УПЛ, так і в Європі.

Динамо – стабільна, збалансована в усіх ланках і гарно організована команда. Вона поводиться різноманітніше, підбираючи тактичний малюнок під кожного окремого суперника. Сьогодні вона домінує, а завтра може зіграти від оборони, як, наприклад, на Камп Ноу. Чиї козирі виявляться вагомішими – подивимося наприкінці сезону", – цитує Йовічевіча FCDnipro.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 жовтня, СК Дніпро-1 у рамках 12-го туру УПЛ зійдеться з лідером УПЛ – Динамо. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ