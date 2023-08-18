Стартовал второй тур чемпионата Саудовской Аравии сезона 2023/24. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 2 тур

Аль Хазм – Аль-Иттифак – 0:2

Голы: Квайсон, 17, Витинью, 52

Аль-Наср – Аль-Тоавун – 0:1

Голы: Канна, 20, Бухусайн, 90+6

Во втором туре команда Стивена Джеррарда Аль-Иттифак встречалась с Аль-Хазмой. В первом тайме команда английского специалиста имела лишь один удар в створ ворот, но его было достаточно для того, чтобы открыть счет. Квайсон удачно пробил и вывел свою команду вперед. После перерыва Аль-Иттифак еще раз огорчил своего соперника. Витинью удвоил преимущество своей команды и поставил точку в матче.

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Криштиану Роналду пропускал первый тур, поскольку отдыхал после финала Кубка арабских чемпионов. Возвращение португальца не помогло Аль-Насру одержать желанную победу. Подопечные Каштру нанесли 25 ударов по воротам соперника, впрочем, мяч так и не оказался в сетке. Команда Роналду таким образом потерпела второе поражение подряд.

После двух туров Аль-Иттифак занимает вторую строчку, имея шесть очков в своем активе. Аль-Наср находится на 15 месте без набранных баллов.

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