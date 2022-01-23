"За кем из игроков, покинувших клуб этой зимой, скучаю больше всего? Поверьте, у меня нет времени думать о прошлом. В общем, смотрю на футбол, учитывая настоящее и думая о будущем. Вот, скажем, сегодня мы провели двустороннюю игру и важно учитывать ее особенности. А то, что было вчера, уже давно забыли. Требования к самому себе у меня по типу Microsoft – ты постоянно обновляешься, все время себя совершенствуешь в пользу команды.

Йовичевич: В прошлом году в СК Днепр-1 никто не хотел идти, а теперь сами просятся в команду

Я уже говорил, что СК Днепр-1 должен быть активным на трансферном рынке. Одно дело, что я доволен командой, а совсем другое, что нужно не упустить, когда появится кто-то из качественных кандидатов, способных принести нам пользу. Думаю, это верный путь. А ведь растет качество и интенсивность тренировочного процесса.

Вот сегодня на упоминавшейся уже двусторонке было немало единоборств: Назаренко шел на Вантуха и так далее. Наблюдая за ними, ты не можешь расслабиться и все время пребываешь в напряжении. Вместе с тем, осознаешь, что находишься в рабочем процессе с хорошими и равноценными футболистами, благодаря которым ежедневно прогрессируешь", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 пошел на третью строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 40 очков.

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