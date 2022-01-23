"За ким з гравців, які покинули клуб цієї зими, сумую найбільше? Повірте, я не маю часу думати про минуле. Загалом, дивлюсь на футбол, зважаючи на сьогодення та думаючи про майбутнє. От, скажімо, сьогодні ми провели двосторонню гру, і важливо враховувати її особливості. А те, що було вчора, вже всі давно забули. Вимоги до самого себе у мене на кшталт Microsoft – ти постійно оновлюєшся, весь час себе вдосконалюєш на користь команди.

Йовічевіч: Минулого року в СК Дніпро-1 ніхто не хотів йти, а тепер самі просяться у команду

Я вже казав, що СК Дніпро-1 повинен бути активним на трансферному ринку. Одна справа, що я задоволений командою, а зовсім інша, що треба не проґавити, коли з’явиться хтось із якісних кандидатів, здатних принести нам користь. Гадаю, це правильний шлях. Адже зростає якість та інтенсивність тренувального процесу.

От сьогодні на згадуваній вже двосторонці було чимало єдиноборств: Назаренко йшов на Вантуха і так далі. Спостерігаючи за ними, ти не можеш розслабитися, і весь час перебуваєш у напрузі. Разом з тим, усвідомлюючи, що перебуваєш у робочому процесі з хорошими та рівноцінними футболістами, завдяки яким прогресуєш щоденно", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на третій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 40 очок.

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