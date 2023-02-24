"Начну с темы Крыськива. Никто не знал, и я не хотел на предматчевой пресс-конференции говорить, что он травмировался на этой неделе – это выбило его из ритма где-то на неделю. Небольшая травма, но он не мог сыграть никак. По совету врачей мы его просто сохранили, чтобы он был готов к чемпионату и помог нам, как он нам помогает.

Йовичевич – о выходе Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы: "Это не демагогия, не пустые слова, что мы играем за Украину"

На его место решили поставить Топалова, потому что считали, что он где-то может растянуть команду, воспользоваться пространством, выполнить подачу с левой ноги. Понимали, что нас будут накрывать, поэтому через комбинаторику, через длинный пас можем добраться до позиции, с которой он может прострелить и обострить атаку.

Могу похвалить его, потому что он долго не играл, и это первый его матч европейского уровня. Топалов был на высоте и в течение матча набирал обороты, и я доволен его игрой", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Добавим, что "горняки" в серии пенальти одолели Ренн, при этом уступив в основное и дополнительное время (1:2). В первом поединке Крыськив стал автором гола, а также отдал передачу, после которой Конопля заработал решающий пенальти.

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – автогол спас "горняков", Трубин стал героем