"Мы не можем быть пассивными на рынке футболистов, которые могут усилить команду. Сядем – плюсы и минусы. Хороший футболист всегда интересен всем, не только СК Днепр-1, чтобы улучшить уровень команды.

"Коноплянка оказался в плену имиджа несерьезного подростка", – Федорчук

Коноплянка – один из таких футболистов. Конечно, по таланту, что я могу говорить о нем? Все известно. Да, игровая практика уже отсутствует несколько лет на постоянной основе. Это один минус, который ты должен учитывать при выборе футболиста.

Мы говорим об очень качественном футболисте. Но ты должен учитывать и его зарплату, и его статус, как он относится к философии нашей игры, его мотивацию. Много всего. Иногда просто нужно быть в рамках возможностей и принимать решение спокойно", – сказал Йовичевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Шахтер не взял Коноплянку на сбор и тот находится в поисках нового клуба. В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, его контракт завершается 30 июня этого года.

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