"Думаю, что большая карьера Евгения, к сожалению, уже закончилась. Если играть на каком-то уровне, то это будут условно экзотические страны. Плюс возможен Китай. Почему нет? Не исключаю и MЛС, хотя там определенный уровень нужен. Что касается Украины , то здесь Евгению оставаться смысла нет по простой причине: кроме двух команд зарплаты настолько низки, что это просто нецелесообразно.

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Что не получилось у Коноплянки в карьере? Думаю, возможности стать высококлассным, звездным футболистом у него были, но в то же время Евгений, на мой взгляд, оказался в плену собственного имиджа несерьезного подростка, тинейджера. Он его слишком долго эксплуатировал. Это можно делать до 20-22 лет. Возьмем Зинченко – примерно таким же он был в начале своей карьеры в Манчестер Сити. Сейчас он совсем другой, более солидный.

Шутки, прибаутки, розыгрыши партнеров – это этап, но не вся жизнь. Надо было взрослеть, становиться серьезнее, а с этим у Коноплянки не получилось. В нем не наблюдалось переживания за свои действия, игру, ошибки. Тот же Гармаш. Он переживал за свою карьеру, поменял полностью свое поведение – и пришел результат, мы видим, как он выстрелил в осенней части сезона. А Коноплянка, к сожалению, пополнил список игроков, которые по причине своего характера так и не смогли раскрыться до конца.

Так нельзя, некоторые в его возрасте уже тренерами работают. Хотя при этом Женя совершенно не подлый, не токсичный. Если кому-то он и вредил, то только собственной карьере и себе. Но ему, наверное, и неплохо. Хорошо себе заработал, а как он это все потратит – его дело", – сказал Федорчук в комментарии FootBoom.

Напомним, Коноплянку не взяли на сборы с Шахтером и он находится в поисках нового клуба. Его контракт с дончанами завершается в конце текущего сезона, а пресса сватает его в СК Днепр-1.

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