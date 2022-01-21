"Ми не можемо бути пасивними на ринку футболістів, які можуть підсилити команду. Сядемо – плюси і мінуси. Хороший футболіст завжди цікавий всім, не лише СК Дніпро-1, щоб покращити рівень команди.

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Коноплянка – один з таких футболістів. Звичайно, за талантом, що я можу говорити про нього? Все відомо. Так, ігрова практика вже відсутня кілька років на постійній основі. Це один мінус, який ти повинен враховувати, коли вибираєш футболіста.

Ми говоримо про дуже якісного футболіста. Але ти повинен враховувати і його зарплату, і його статус, як він ставиться до філософії нашої гри, його мотивацію. Багато всього. Іноді просто треба бути в рамках можливостей і приймати рішення спокійно", – сказав Йовічевіч у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Шахтар не взяв Коноплянку на збори і той перебуває у пошуках нового клубу. У поточній кампанії півзахисник награв лише 47 хвилин, його контракт завершується 30 червня цього року.

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